全球金市：现货金小跌，主要央行会议登场前弥漫审慎气氛

路透10月30日 - 现货金周一小跌，在三大主要央行政策会议登场前，投资人保持谨慎，同时也关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)下任主席人选任命进展。

市场等待本周美联储、英国央行及日本央行会议提供指引。

美国总统特朗普亦料将宣布下任美联储主席人选，外界臆测现任美联储理事鲍威尔可能雀屏中选。

0724GMT，现货金下跌0.3%至每盎司1,269.23美元。美国12月期金小跌0.1%至1,270.10。

“本周有很多数据公布，很多主要央行公布决策，PMI以及其他数据，以周五美国公布非农就业数据达到了顶点，”OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley表示。

此外，两名知情消息人士周五透露，美国总统特朗普目前倾向于提名美联储理事鲍威尔为下一任美联储主席。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据显示，10月24日止当周，对冲基金和其他基金经理连续第六周削减COMEX黄金合约净多仓。

其他贵金属方面，现货银下滑0.7%，报每盎司16.72美元。

现货铂金跌0.2%，报每盎司912.70美元；现货钯金涨0.4%至每盎司969.22美元。(完) (编译 蔡美珍/孙茉莉; 审校 王洋/高琦)