全球金市：现货金小跌，因美元走坚及美国升息前景得到巩固

路透11月6日 - 黄金价格周一守在上个交易日触及的一周低点附近，因美国公布的经济数据大都乐观，巩固了美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月加息前景，推动美元上涨。

0740 GMT，现货金下跌0.1%至每盎司1,268.61美元。金价上周五触及一周低位1,265.16美元。

美国12月期金基本未变，报每盎司1,269美元。

美元指数最新报94.990，距10月27日创下的逾三个月高位95.150仅咫尺之遥。

交易商GoldSilver Central驻新加坡董事总经理Brian Lan称，“受强劲美国经济数据带动的美元上涨，令金价涨势受到抑制。金价处于每盎司1,275美元区间内。”

黄金交易商ABC Bullion首席分析师Jordan Eliseo称，市场越加相信美联储将在12月升息，这一预期打压了贵金属。

美国10月非农就业岗位增速加快，9月就业增长因飓风来袭放缓，不过薪资增长年率回落至一年半多低点，暗示通胀率将持续温和。

据汤森路透数据，交易商预计美联储在下次会议上的升息机率为90.2%。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周五其黄金持仓量下降0.03%至845.75吨。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，截至10月31日当周对冲基金和资产管理公司连续第七周减持其COMEX期金净多仓。

其他贵金属中，现货银涨0.4%至16.86美元，铂金持平于918.50美元，钯金涨0.2%至998.50美元。(完) (编译 高琦/于春红; 审校 蔡美珍/刘秀红)