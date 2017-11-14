全球金市：现货金小跌，美债收益率走高削弱黄金吸引力

路透11月14日 - 现货金周二微幅下跌，因美国税改前景不明，美国公债收益率上升，令金价受创。 投资人将留意欧洲央行周二在法兰克福主办的一场会议，欧洲央行总裁德拉吉、美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦、日本央行总裁黑田东彦及英国央行总裁卡尼将出席一场小组讨论。 0754GMT，现货金 跌0.1%，报每盎司1,276.26美元。美国12月 期金 下跌0.2%至每盎司1,276.50美元。 “金价继续在非常狭窄的区间内交投，投资者等待全球市场发出的信 号，”澳新银行(ANZ)在报告中表示。 “美债收益率上升以及美国税改缺乏进展，导致投资者在金市采取观 望态度。” 美国两年期公债收益率周一触及九年新高，因收益率曲线恢复了趋平 走势，投资者消化了美国联邦储备理事会(FED/美联储)12月升息25个基点 的预期。 据路透大宗商品及能源技术分析师王涛，现货金或跌破每盎司1,274 美元支撑位，并跌至下一支撑位1,263美元。 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一公布的数据显示，11月7日止一 周，对冲基金和货币经理的纽约商品期货交易所(COMEX)黄金期货净多仓 增长7,027口。这是投机客的净多仓八周来首次增长。 其他贵金属方面，现货银 跌0.1%报每盎司17.03美元。现货铂 金 近持平于931.60美元。 现货钯金 自盘中触及的近两周低点反弹，涨0.6%报996.10美元 。(完) (编译 蔡美珍/张涛；审校 白云/孙茉莉)