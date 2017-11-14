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全球金市：现货金小跌，美债收益率走高削弱黄金吸引力
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2017年11月14日 / 早上8点30分 / 1 天前

全球金市：现货金小跌，美债收益率走高削弱黄金吸引力

1 分钟阅读

    路透11月14日 - 现货金周二微幅下跌，因美国税改前景不明，美国公债收益率上升，令金价受创。
    
    投资人将留意欧洲央行周二在法兰克福主办的一场会议，欧洲央行总裁德拉吉、美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦、日本央行总裁黑田东彦及英国央行总裁卡尼将出席一场小组讨论。

    0754GMT，现货金      跌0.1%，报每盎司1,276.26美元。美国12月
期金       下跌0.2%至每盎司1,276.50美元。
    
    “金价继续在非常狭窄的区间内交投，投资者等待全球市场发出的信
号，”澳新银行(ANZ)在报告中表示。
    
    “美债收益率上升以及美国税改缺乏进展，导致投资者在金市采取观
望态度。”
    
    美国两年期公债收益率周一触及九年新高，因收益率曲线恢复了趋平
走势，投资者消化了美国联邦储备理事会(FED/美联储)12月升息25个基点
的预期。            
    
    据路透大宗商品及能源技术分析师王涛，现货金或跌破每盎司1,274
美元支撑位，并跌至下一支撑位1,263美元。            
    
    美国商品期货交易委员会(CFTC)周一公布的数据显示，11月7日止一
周，对冲基金和货币经理的纽约商品期货交易所(COMEX)黄金期货净多仓
增长7,027口。这是投机客的净多仓八周来首次增长。            
    
    其他贵金属方面，现货银      跌0.1%报每盎司17.03美元。现货铂
金      近持平于931.60美元。
    
    现货钯金      自盘中触及的近两周低点反弹，涨0.6%报996.10美元
。(完) (编译 蔡美珍/张涛；审校 白云/孙茉莉)

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