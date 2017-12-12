全球金市：现货金微幅上扬，静待美联储政策会议

路透12月12日 - 现货金周二盘初微幅上扬，上日下跌0.5%；静待美国联邦储备理事会(美联储/FED)展开为期两天的政策会议。

0049 GMT，现货金上涨约0.1%，报每盎司1,242.72美元。周一跌0.5%。

美国期金跌0.2%，报1,244.40美元。

美元指数几近持平在93.925，美元兑日圆持平在113.56日圆。

白宫周一表示，特朗普总统周三将针对美国税改计划发表演讲。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)候任主席鲍威尔似乎将等待预期中的万亿美元减税计划发挥作用，薪资增长和通胀低迷佐证了他关于经济动能不足的观点。

欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼(Ewald Nowotny)称，欧盟需考虑对比特币进行监管，理由是担心有洗钱风险。

周一新推出的比特币期货暗示，交易商预期这种加密货币的凌厉涨势会在未来几个月放慢，尽管其在现货市场触及17,000美元上方的纪录新高。

英国首相特雷莎梅对脱欧谈判中“全新的乐观氛围”表示欢迎，对议会称若双方均同意将谈判向前推进、讨论未来的贸易关系问题，那么将可令那些担忧英国恐将在未达成协议的情况下脱欧的人士感到放心。(完) (编译 张若琪/李婷仪 审校 龚芳/许娜)