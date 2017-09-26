全球金市：现货金微跌，因美元走强

路透9月26日 - 现货金周二盘初因美元走强而微跌，但距上日触及的水平不是很远。上日金价上涨逾1%，得益于朝鲜半岛的地缘政治紧张局势。

0038GMT，现货金跌0.1%至每盎司1,308.90美元，上日则涨逾1%，录得9月7日以来的最大日内百分比涨幅。

美国12月期金涨0.1%至每盎司1,312.60美元。

日圆周二持坚，因美朝口水战升级，朝鲜半岛紧张局势重燃；欧元兑美元则在四周低点附近挣扎。

梅克尔在笃定连任其第四个德国总理任期后，展开试图组建政府的艰困任务，并敦促中左翼社会民主党(SPD)不要关上再次共组“大执政联盟”的大门。

朝鲜(北韩)外务相李勇浩周一表示，美国总统特朗普已经向朝鲜宣战，而朝鲜保留采取反制措施的权利，包括击落美国轰炸机，即便其不在朝鲜领空。

日本首相安倍晋三表示，他将在周四解散众议院、以提前大选，寻求授权以继续推行其对朝鲜的强硬立场，并恢复社会福利系统的平衡。

美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利(Neel Kashkari)周一称，他认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)没有必要进一步升息，因为最近没有迹象显示近期通胀数据疲软状况将会好转。(完) (编译 侯雪苹/戴素萍 审校 徐文焰/张若琪)