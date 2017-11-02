全球金市：现货金触及一周高位，关注美联储下任主席人选

路透11月2日 - 现货金周四升至一周高位，受助于美元走弱以及中国散户投资者的需求增长。目前市场在等待美国宣布下一任美联储主席人选。美国料于今日稍晚公布该人选。 0617 GMT时现货金 上涨0.3%至每盎司1,278.10美元，稍早曾升至10月26日以来最高1,281.43美元。 美国期金 小升0.1%至每盎司1,278.80美元。 “在这些价位下，中国投资者重回黄金怀抱，对长期苦战的黄金多头 而言无疑是受欢迎的信任票，”OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley称 。 他称，中国散户需求上升，带动国内金价上涨，国际金价已然上涨以 收窄两者间价差。 熟知内情的消息人士周三表示，美国总统特朗普计划提名现任美联储 理事鲍威尔为下一任美联储主席。 “美联储主席人选吸引了诸多关注，特朗普料将提名鲍威尔出任，” 华侨银行分析师Barnabas Gan称。 “当前走势并非真的反应鲍威尔是鹰派还是鸽派，更多的是反应提名 他背后的意义。” 美联储周三维持利率不变，称美国经济成长稳健，就业市场不断增强 ，与此同时，联储淡化近期侵袭美国的飓风给经济造成的影响，暗示联储 12月再度升息在望。 路透技术分析师王涛称，现货金可能攻克在每盎司1,283美元的阻力 位，上涨进入1,289-1,295美元区间。 现货银 小涨0.1%至每盎司17.13美元。 铂金 小涨0.1%至931.70美元，钯金 跌0.2%至1,000.00美 元。(完) (编译 王洋/侯雪苹；审校 杜明霞/张明钧)