FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
全球金市：现货金触及一周高位，关注美联储下任主席人选
频道
专题
特朗普料借亚洲之行就朝核问题向习近平施压
半岛局势
特朗普料借亚洲之行就朝核问题向习近平施压
综述：中国PPP资产证券化方兴未艾 监管鼓励创新但需防杠杆积累风险
深度分析
综述：中国PPP资产证券化方兴未艾 监管鼓励创新但需防杠杆积累风险
美国不参与的TPP谈判接近尾声
国际财经
美国不参与的TPP谈判接近尾声
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年11月2日 / 早上6点35分 / 更新于 19 小时前

全球金市：现货金触及一周高位，关注美联储下任主席人选

1 分钟阅读

    路透11月2日 - 现货金周四升至一周高位，受助于美元走弱以及中国散户投资者的需求增长。目前市场在等待美国宣布下一任美联储主席人选。美国料于今日稍晚公布该人选。
    
    0617 GMT时现货金      上涨0.3%至每盎司1,278.10美元，稍早曾升至10月26日以来最高1,281.43美元。
    
    美国期金       小升0.1%至每盎司1,278.80美元。

    “在这些价位下，中国投资者重回黄金怀抱，对长期苦战的黄金多头
而言无疑是受欢迎的信任票，”OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley称
。
    
    他称，中国散户需求上升，带动国内金价上涨，国际金价已然上涨以
收窄两者间价差。
    
    熟知内情的消息人士周三表示，美国总统特朗普计划提名现任美联储
理事鲍威尔为下一任美联储主席。            
    
    “美联储主席人选吸引了诸多关注，特朗普料将提名鲍威尔出任，”
华侨银行分析师Barnabas Gan称。
    
    “当前走势并非真的反应鲍威尔是鹰派还是鸽派，更多的是反应提名
他背后的意义。”
    
    美联储周三维持利率不变，称美国经济成长稳健，就业市场不断增强
，与此同时，联储淡化近期侵袭美国的飓风给经济造成的影响，暗示联储
12月再度升息在望。            
    
    路透技术分析师王涛称，现货金可能攻克在每盎司1,283美元的阻力
位，上涨进入1,289-1,295美元区间。
    
    现货银      小涨0.1%至每盎司17.13美元。
    
    铂金      小涨0.1%至931.70美元，钯金      跌0.2%至1,000.00美
元。(完) (编译 王洋/侯雪苹；审校 杜明霞/张明钧)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below