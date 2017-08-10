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全球金市：现货金触及两个月高位，朝鲜紧张情势支撑避险需求
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2017年8月10日 / 早上7点23分 / 4 天前

全球金市：现货金触及两个月高位，朝鲜紧张情势支撑避险需求

路透新闻部

1 分钟阅读

路透班加罗尔8月10日 - 现货金周四在稍早触及的两个月高点附近盘旋，朝鲜半岛情势紧绷，持续支撑避险需求。

对于美国总统警告朝鲜若威胁美国则将面临“火与怒”，朝鲜周四不以为意，称之为“一堆废话”，并简要介绍了对美国在太平洋领地关岛进行导弹打击的计划细节。

“(避险需求)已回稳到某个水准，但市场仍预期会有更多消息，”黄金交易商GoldSilver Central主管Brian Lan称。

“朝鲜看起来并不会妥协，而美国这次的立场也表现得格外强硬。”

地缘政治风险会提振黄金等避险资产的买需。

0656 GMT，现货金小涨0.1%至1,278.51美元。金价昨日上涨1.3%，创下5月中以来的最大涨幅，并触及6月9日以来的最高位1,279.64美元。

美国12月期金上升0.4%至每盎司1,284.40美元。

“在一片战争叫嚣之下，我们预期金价将继续攀升，可能很快突破1,300美元水准，”INTL FCStone分析师Edward Meir说道。

市场还在等待数据公布，以获悉美国就业市场走强将在何种程度上影响到通胀。

“投资者在经济数据出炉前将更加趋于谨慎，特别是在金价处在高位时。他们或许会先了结获利，然后观望一阵，再继续进入市场。”GoldSilver的Lan说道。

其它贵金属方面，现货银上涨0.8%至每盎司17.04美元，稍早曾触及6月15日以来最高位。

现货铂金跌0.3%至968.20美元。现货钯金涨0.1%至891.75美元。（完） (编译 蔡美珍/高琦 审校 孙茉莉/李春喜)

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