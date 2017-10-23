全球金市：现货金触及逾两周低位，因日本大选结果推升美元兑日圆

路透10月23日 - 黄金价格周一跌至逾两周最低位，因美元兑日圆攀升到三个月高位。日本执政党在周日选举中大胜，为日本维持更长时间的超宽松货币政策打开大门。

0637 GMT，现货金下跌0.4%至每盎司1,275.81美元，稍早曾触及10月6日以来的最低位1,273.80美元。

美国12月期金下跌0.3%至每盎司1,277.30美元。

“黄金走势确实全是因为美元强势，”工银标准银行驻东京分析师Yuichi Ikemizu说。

“过去一周左右没有朝鲜方面的消息。如果有一些消息传出，金价或受到支撑，但目前人们走在关注美元表现。”

日本首相安倍晋三领导的执政联盟在周日的选举中大胜，安倍更有希望成为该国在位时间最长的首相，并继续推动修改和平宪法。当地媒体称，安倍所属自民党领导的执政联盟在众议院465个席位中共赢得312个席位，保住了三分之二的“超级多数”优势。

美元指数上涨，受美国公债收益率走升以及美国税改计划取得进展的提振。

美国总统特朗普考虑提名美联储理事鲍威尔(Jerome Powell)和斯坦福大学经济学家泰勒(John Taylor)担任美联储的两个最高职位，意图显然是要给市场吃定心丸，并安抚保守派对于改变的渴求。

鲍威尔被认为在货币政策立场上没有泰勒强硬，后者倡导加息。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周五表示，只要美国仍处于低利率经济环境中，联储就必须保留资产购买和其他非常规政策工具选项。

路透技术分析师王涛表示，金价或在1,271-1,273窄幅区域内寻获支撑，随后料升向1,283美元。

其它金属方面，现货银下跌0.2%至每盎司16.97美元。

现货铂金下跌0.5%至每盎司916美元。现货钯金下跌0.4%至每盎司971.20美元。(完) (编译 高琦/王洋; 审校 于春红)