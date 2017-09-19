全球金市：美元下滑推动金价小涨，市场等待美联储会议

路透9月19日 - 金价周二从逾两周最低点小幅上扬，因美元回吐上日 部分涨幅。市场关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)今日稍晚将召开的 为期两天的政策会议。

0044GMT，现货金上涨0.2%报每盎司1,308.86美元，上日跌至8 月31日以来的最低水平1,304.10美元。

美国12月期金小幅上扬0.1%报每盎司1,312.60美元。

美元指数跌0.1%报91.924。美元/日圆跌0.1%，隔夜曾升至7月27日以来高点。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三料将宣布启动缩减4.5万亿(兆)美元资产组合的计划，成为结束危机时代举措的又一里程碑。这些资产多数是为了应对2007-2009年金融危机而买进的。

英国央行总裁卡尼周一表示，英国脱欧或将在短期内损害英国的增长前景并且推升通胀，因英国要调整适应脱欧后的日子。

周一公布的官方数据显示，欧元区8月整体通胀率触及四个月高位，确认了欧盟统计局稍早公布的初值。

美国军方周一出动数架B-1B轰炸机以及F-35喷射战斗机，与韩国一同在朝鲜半岛进行轰炸演习。在朝鲜半岛紧张情势因朝鲜发展核武而持续升高，以及联合国本周将召开大会料将热烈讨论朝鲜议题之际，中国和俄罗斯周一开始在朝鲜附近展开海军演习。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周一其黄金持仓量增加0.63%至843.96吨，周五为838.64吨。(完) (编译 王丽鑫/张若琪 审校 李爽)