全球金市：美元反弹压制金价小跌，静待美联储会议

路透班加罗尔7月25日 - 金价在周一触及一个月高点后，周二盘初小跌，因美元反弹，市场静待本周稍后的美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议前。 0050 GMT，现货金 跌0.2%至每盎司1,252.90美元；上日触及1,258.79美元，为6月23日以来最高。 美国8月期金 跌0.1%至1,253.30美元。 美元周一自逾一年低位回升，美债收益率上涨，投资人等候本周央行 会议消息及下次升息时间的线索。 美国经济数据优于预期，亦助美元一臂之力，投资人密切关注俄罗斯 和美国总统特朗普助手可能共谋的事态发展。 周一美国参议院外交事务委员会主席科克(Bob Corker)表示，现在宣 布就制裁俄罗斯的议案达成协议还言之过早。此番言论让延宕已久的俄罗 斯最新制裁立法再添变数。 美国总统特朗普的女婿库什纳(Jared Kushner)周一对参议院调查人 员表示，他去年四次与俄罗斯官员会面，但并未与莫斯科方面共谋影响20 16年美国大选。库什纳是一位白宫高级顾问。 美国6月成屋销售降幅超过预期，因房屋需求旺盛而供应不足，推升 房价至纪录高位，从而让首次置业者持观望态度。 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD称，周一其 黄金持仓量减少0.51%至809.62吨，周五为813.76吨。 (完) (编译 张若琪/戴素萍 审校 王丽鑫/张荻)