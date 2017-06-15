全球金市：股市疲软激励现货金上扬，美国数据欠佳推动避险买需

路透班加罗尔6月15日 - 现货金周四小升，脱离上日触及的近三周低 位，美国经济数据疲软，加上美国总统特朗普面临妨碍司法调查的报导传 出后，亚股下滑，皆令金价获得支撑。

美国零售销售及通胀数据疲软，盖过了美联储周三升息的消息，令外 界质疑美国经济改善情况，造成美元承压。

“虽然美联储说数据疲软是暂时现象，但市场难以完全接受这个看法 ，”OANDA市场分析师Jeffrey Halley指出。

“周四我们看到美元承压，短期而言利好黄金。”

0800GMT，现货金涨0.2%至每盎司1,262.86美元。周三触及1,256.65美元的5月26日以来低点。

美国8月期金跌0.9%至每盎司1,264.50美元。

“我们预计金价会守住1,260美元附近的支撑位，预期近期美国经济数据疲软及持续的地缘政治担忧应该会支撑金价，”MKS PAMP的交易员Sam Laughlin在一份报告中称。

其他贵金属方面，现货银涨0.2%至每盎司16.91美元。周三收高，结束五日连跌。

现货钯金跌1.1%至每盎司853.50美元；现货铂金跌0.6%至每盎司929.50美元。(完) (编译 蔡美珍/刘秀红；审校 高琦/张涛)