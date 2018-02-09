全球金市：股市重挫背景下金价持稳，但料连续第二周周线下跌

路透2月9日 - 黄金价格周五持稳，尽管股市暴挫，但美元走强和全球利率上升忧虑令金价承压。 0715 GMT，现货金 大体持平在每盎司1,319美元。金价周四曾触及1月4日以来最低位1,306.81美元。 现货金本周迄今下跌1%，料将连续第二周录得周线跌幅，因美元反弹。 美元指数本周迄今已经上涨逾1%，创2017年10月27日当周以来涨幅最 大的一周。 美国期金 涨0.1%，报每盎司1,320.50美元。 亚洲股市周五跌至两个月低点，昨晚美国股市在债券收益率(殖利率) 快速上涨的情况下再次大跌，使得日圆和瑞郎等避险货币受到支撑。 Argonaut Securities分析师刘晓慧说：“金价从避险需求中得到一 些支撑，因人们买入黄金以对冲市场的波动。” “利率上升的威胁将对黄金构成一定的下行压力...不过短期内金价 将上涨，因市场动荡。” 英国央行周四称，和其三个月前的看法相比，利率可能需要提早调升 ，而且上调的幅度要更多一点，因为英国缓慢前行的经济正从全球复苏中 获得一臂之力。 在英国央行暗示更加积极升息后，指标10年期美国公债收益率周四一 度升至2.884%，距离周一创下的2.885%四年高位仅一步之遥。最新报2.84 57%。 BMI Research在一份报告中写道：“美国公债收益率飙升的态势可能 会持续，这将对金价构成压力，因为实质利率有可能被拉高。” “不过我们预计通胀预期会持续上升，对实质收益率构成压力，这会 限制金价的下行压力。” 其他贵金属方面，现货银 上涨0.1%至每盎司16.43美元，周四 曾触及2017年12月22日以来最低16.22美元。 现货铂金 上涨0.3%至每盎司972.20美元，前一日曾跌至1月10 日来最低965美元。 现货钯金 基本持平，报962.50美元，周四曾触及2017年10月25 日以来最低958.95美元。(完) (编译 高琦/王洋; 审校 张明钧)