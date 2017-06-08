全球金市：英国大选之际金价持稳，欧洲央行会议受关注

路透班加罗尔6月8日 - 金价周四持稳，今日稍后将有一系列重大地缘政治事件，投资者等待可指明市场方向的线索。这些重大事件有可能提振黄金避险需求。

英国大选投票已经开始，欧洲央行稍后也将开会，可能讨论是否放弃进一步刺激承诺，美国前FBI局长科米将在国会作证。

“除非今日有重大意外，工党超过保守党，我认为金价不会对英国大选做出太大反应。市场已经消化了大选因素，”汤森路透旗下咨询公司GFMS的分析师Cameron Alexander表示。

“(ECB会议)若发出更加乐观的预估，可能会令资金离开黄金转向收益更高的资产，不过这一过程将会比较温和。”

0809GMT时，现货金几近持平，报每盎司1,285.91美元。

美国8月期金下跌0.4%至每盎司1,288.20美元。

“许多事情同时发生...或许会带来一定影响，可能令波动率上升，而不是影响价格走向，”永丰金融集团研究部主管涂国彬说。

周三金价从近七个月高位回落，当天前FBI局长科米给参议院的书面证词没有太多意外之处。

周三公布的民调显示，英国首相特雷莎梅料将在周四选举中扩大其在议会的多数席位优势，表明她要求提前选举以增强在英退谈判中实力的押注将取得成功。

欧洲央行可能会在今日晚些时候的会议上维持宽松货币政策不变，因尽管欧元区经济增长转强，但通胀率仍低于目标。

现货钯金最高上涨0.7%至每盎司840.10美元。前一日曾触及近三年高位，但最后收跌2.3%。

现货铂金(白金)上升0.6%至每盎司947.80美元。现货银上涨0.5%至17.63美元。(完) (编译 王颖/王洋; 审校 于春红/汪红英)