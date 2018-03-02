全球金市：贸易战传闻推高金价，因美元下跌

* 美元下跌，提振黄金从两个月低位反弹 * 贸易战忧虑引发避险买需 * 金价本周下跌0.5% 路透纽约/伦敦3月2日 - 金价周五上涨，因全球贸易战的威胁打压股 市和美元，且引发对黄金等避险资产的需求。 周四美国总统特朗普对进口钢铝征收关税的决定令投资者担忧其他国 家将进行报复，拖累美元从六周高位下跌，令美元计价的黄金对使用其他 货币的投资者来说更便宜。 “今日黄金上涨，市场关注美国关税，因可能面临更低迷的情景：经 济成长转弱，实际收益率下降和美元走弱，影响贸易，”US Bank Wealth Management资深投资策略师Rob Haworth表示。 1843 GMT，现货金 上涨0.5%，报每盎司1,322.54美元。 美国4月期金 收高18.20美元，或1.4%，报每盎司1,323.40美 元。 不过，黄金本周仍下跌0.5%，连续第二周下跌。 黄金周四触及1月2日来最低1,302.61美元，因投资者预期美联储将比 预期更快加息，给黄金带来压力。 但全球贸易战的威胁盖过任何加息的忧虑，丹麦盛宝银行分析师Ole Hansen说。 “如果贸易战成为现实，它可能会推高通胀，拖慢成长，这应该降低 美联储收紧政策的积极性。这是贸易战成为黄金市场焦点的原因，”他说 。 金价守住重要的技术水准100日移动平均切入位1,300美元，这也是关 键的心理水平，这对黄金有利。 短期技术阻力位在50日移动均线1,324.60美元，ScotiaMocatta分析 师表示。 现货银 涨0.2%，报每盎司16.49美元，脱离周四触及的两个月 低位，本周周线几无变动。 现货铂金 跌0.2%，报每盎司963.90美元，接近两个月低位，本 周跌3.2%。 现货钯金 上涨0.5%，报每盎司993.80美元，但本周下跌5%，周 四录得逾一年最大单日跌幅。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)