全球金市：金价上扬，因美元由近日涨势回落

路透2月12日 - 金价周一上扬，因美元经历上周涨势后回落，但投资人仍密切关注本周稍晚公布的美国通胀数据，以寻找美国升息步伐线索。

0722GMT，现货金上涨0.6%，至每盎司1,323.63美元。上周金价下跌1.2%，为连续第二周录得跌幅。

美国4月期金上涨0.8%，至1,325.60美元。

“金价过去24小时小幅回升，因市场上又出现弱势美元氛围，”黄金交易商ABC Bullion首席分析师Jordan Eliseo表示。

美元指数跌0.38%至90.096，上周则涨1.4%。

周三发布的美国消费者物价数据将就通胀步伐、以及预期中的升息速度给出更为明确的讯号。通胀加速的疑虑引发上周全球股市暴跌。

“上周风险资产抛盘过后，我们预期金价将受到良好支撑，特别是若金融市场持续动荡，”Eliseo表示。

上周美股指标标普500指数周线大跌5.2%，创2016年1月以来最大周线跌幅。

之前两周金价下跌2.5%。

其他贵金属方面，现货银上涨0.8%至每盎司16.48美元。

现货铂金上涨0.6%至每盎司970.10美元，周五曾跌至1月10日来最低953美元。

现货钯金涨1.2%，报985.97美元，上交易日曾触及10月25日以来最低。(完) (编译 蔡美珍/张明钧; 审校 于春红)