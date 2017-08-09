全球金市：金价上扬，因美国与朝鲜紧张局势升级

路透班加罗尔8月9日 - 金价周三上涨，因朝鲜(北韩)威胁打击美国关岛，以此回应美国总统特朗普发出的警告，从而加剧了两国之间的紧张局势。

“过去12个小时，出现了一些相互抵消的因素--美元在美国经济数据的提振下走强，但涨势很快因特朗普今日(周三)稍早针对朝鲜的警告而逆转，”澳新银行的分析师Daniel Hynes说。

0646GMT，现货金涨0.4%至每盎司1,265.70美元，美国12月期金涨0.7%至每盎司1,271.30美元。

朝鲜周三称其正在考虑导弹打击美国太平洋领地关岛的计划，而就在数小时前，特朗普警告若朝鲜威胁到美国，将招致“怒火与打击”。

Hynes称，“我认为(朝鲜半岛局势)将持续为金价带来些微支撑，但不足以使金价较目前水准大幅上涨。”

地缘政治风险通常提振市场对黄金等避险资产的需求。

INTL FCStone分析师Edward Meir称，“我们可能将看到(朝鲜半岛)地区紧张局势加剧，”

投资者正在等待本周稍后美国将公布的通胀数据，以寻找美联储何时缩表的线索。

其他贵金属中，现货白银涨0.6%至16.52美元。

现货铂金升0.5%至972.00美元，前一交易日曾触及4月21日以来最高位。

钯金跌0.2%至895.60美元。(完) (编译 汪红英/于春红; 审校 王兴亚/高琦)