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亚洲
March 5, 2018 / 1:23 AM / 2 days ago

全球金市：金价上扬，因贸易战忧虑打压美元

1 分钟阅读

    路透3月5日 - 金价周一早盘上涨，因美元依然承压，此前美国总统特朗普决定对进口钢铝征收关税，引发了外界对全球贸易战即将爆发的担忧。
    
    0056GMT，现货金      上涨0.2%至每盎司1,324.13美元。金价上个交易日涨0.5%，创2月22日以来最大单日百分比涨幅。
    
    美国期金       涨0.2%至每盎司1,325.4美元。

    美元指数      持平于89.900，此前美元周五普跌。
    
    亚洲股市盘旋于两周半低点，避险日圆周一上涨，受全球贸易战疑虑
影响。与此同时，欧元缩减涨幅，因投资者担忧意大利全国大选可能形成
反建制政府。
    
    美国总统特朗普周五发表挑衅言论，称贸易战是好事且能轻松取胜。
此前他宣布计划对进口钢铁和铝产品征收关税，这招致贸易伙伴威胁进行
报复，股市也承压下跌。            
    
    德国社会民主党(SPD)周日决定支持与总理梅克尔的保守阵营组建执
政联盟，德国政局在历经数月的不确定后，建立新政府的障碍终于得以扫
除。            
    
    根据公共媒体Rai公布的出口民调，意大利中右翼阵营可能在周日的
全国大选中获得众议院最多席位，但无法达到绝对多数。            
    
    根据商品期货交易委员会(CFTC)，截至2月27日当周，黄金交易商削
减29,684口净多仓，至157,634口，为1月初来最低净多仓水平。(完) (编译 许娜/陈宗琦；审校 戴素萍/张涛)
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