全球金市：金价上扬，因贸易战忧虑打压美元

路透3月5日 - 金价周一早盘上涨，因美元依然承压，此前美国总统特朗普决定对进口钢铝征收关税，引发了外界对全球贸易战即将爆发的担忧。 0056GMT，现货金 上涨0.2%至每盎司1,324.13美元。金价上个交易日涨0.5%，创2月22日以来最大单日百分比涨幅。 美国期金 涨0.2%至每盎司1,325.4美元。 美元指数 持平于89.900，此前美元周五普跌。 亚洲股市盘旋于两周半低点，避险日圆周一上涨，受全球贸易战疑虑 影响。与此同时，欧元缩减涨幅，因投资者担忧意大利全国大选可能形成 反建制政府。 美国总统特朗普周五发表挑衅言论，称贸易战是好事且能轻松取胜。 此前他宣布计划对进口钢铁和铝产品征收关税，这招致贸易伙伴威胁进行 报复，股市也承压下跌。 德国社会民主党(SPD)周日决定支持与总理梅克尔的保守阵营组建执 政联盟，德国政局在历经数月的不确定后，建立新政府的障碍终于得以扫 除。 根据公共媒体Rai公布的出口民调，意大利中右翼阵营可能在周日的 全国大选中获得众议院最多席位，但无法达到绝对多数。 根据商品期货交易委员会(CFTC)，截至2月27日当周，黄金交易商削 减29,684口净多仓，至157,634口，为1月初来最低净多仓水平。(完) (编译 许娜/陈宗琦；审校 戴素萍/张涛)