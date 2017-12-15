全球金市：金价上涨且四周内首周上升，此前美联储加息

* 黄金本周上涨0.5%

* 美国周三加息后，美元下滑和美国公债收益率走低

* 金价偏低，刺激亚洲买需

路透纽约/伦敦12月15日 - 周五黄金守住稍早的涨势，势将录得四周内首周上升，抵住了股市上涨带来的压力。美国联邦储备理事会(美联储/FED)在本周三宣布升息，继续支撑股市走高。

1922 GMT，现货金上涨0.19%，报每盎司1,255.12美元，本周周线上升0.6%，从周一触及的五个月低位1,235.92美元反弹。交投最活跃的美国2月期金收高0.03%，报1,257.50美元。

利率升高通常拉低金价，因为利率上升，一方面推高债券收益率，降低没有孳息的黄金的吸引力，另一方面提振美元，令黄金对持有其他货币的投资者来说更昂贵。

不过，市场已经消化周三美国加息，且在美联储维持明年加息三次的预期不变，并表示美国减税计划不会令经济显著增长后，美元下跌，公债收益率下降。

芝加哥联储主席埃文斯周五称，美国通胀仍然疲弱，所以他在联储会议上反对升息。

共和党参议员正致力解决税改议案的分歧，美元扳回部份跌幅。美国股市三大股指触及纪录新高。

亚洲需求上升也扶助金价，买家把握金价偏低的机会买入。

法国兴业银行分析师Robin Bhar表示，黄金反弹可能是短暂的，因为包括股市、工业金属和甚至比特币在内的其他资产类别的回报似乎更高。

金价今年迄今上涨约9%，全球股市和工业金属同期上升了大约20%，比特币狂涨了1,740%.

其他金属方面，钯金下跌1.19%，报1,020.72美元，但本周周线上涨，周四曾触及2001年初来最高1,038美元。

白银上涨1.01%至16.03美元，周线上涨，为四周来首次。

铂金上升1.28%，报889.75美元，周线微幅上升。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)