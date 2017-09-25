全球金市：金价上涨，因地缘政治风险推动避险买盘

* 欧元下跌，因德国总理梅克尔须就组建联合政府进行磋商 * 亚洲市场实货黄金需求疲弱－交易员 路透纽约/伦敦9月25日 - 黄金价格周一上涨，逆转稍早的跌势，因 地缘政治风险推动避险买盘。 黄金攀升1%，因朝鲜和美国的紧张关系不断升级、德国总理梅克尔未 能在周日大选中得到压倒性的胜利。 朝鲜外务相李勇浩称，美国总统特朗普已对朝鲜宣战，该国保留在其 领空外击落美国战略轰炸机等应对举措的权力。 德国总理梅克尔在周日大选中赢得第四个任期，但须组建联合政府。 美国和朝鲜紧张关系将“令(投资者)转换资产。他们将从美国股市等 较高风险资产，转投黄金，白银和美国公债等避险资产，”RJO Futures 资深商品经纪Phillip Streible说。 1848 GMT，现货金 升0.85%，报每盎司1,308.06美元，稍早下 跌，因德国选举结果打压欧元。 美国12月期金 收高14美元，或1.08%，报每盎司1,311.50美元 。 欧元兑美元 下滑，南欧公债遭抛售，此前德国选举结果引发外 界担忧德国将出现对欧元区更为强硬的立场。 黄金近期承压回落，因预期美联储今年再次升息，并开始缩减所持4. 5万亿美元资产负债表。 尽管金价在较低水准，但主要亚洲市场的实货黄金需求仍然疲弱，因 消费者等待价格进一步下跌。 现货银 升0.93%，报17.108美元，上周周线下跌超过3.5%，为7 月初来最大单周跌幅。 现货铂金 涨0.90%，报每盎司938.90美元，此前触及7月底来最 低。现货钯金 跌0.61%，报每盎司910.90美元。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)