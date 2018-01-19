全球金市：金价上涨，因对美国政府停摆的担忧拖累美元下跌

* 黄金、白银和钯金周线势将下跌，为六周来首次

* 铂金可能连续第六周上升

* 分析师对黄金持谨慎态度，因美元跌势料过度

路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周五微幅上涨，因围绕美国政府可能停摆的担忧拖累美元徘徊在近三年低位，但金价仍可能录得六周以来首个周线下跌。

美元兑一篮子货币走软，美国参议院正努力在周五午夜截止时间前通过避免政府停摆的短期拨款议案，但参议院多位民主党和共和党议员因为不同原因反对众议院的这项议案。

1906 GMT，现货金上涨0.5%，报每盎司1,334.58美元，周线可能下跌0.3%，在周一触及四个月高位后回落。

美国2月期金收涨5.90美元，或0.4%，报每盎司1,333.10美元。

RJO Futures资深市场策略师表示，“金市未受美元反弹的影响，关注美国政府停摆的可能性。”

Haberkorn补充说，市场参与者还通过购买黄金来对冲与朝鲜相关的地缘政治风险。之前有消息称，朝鲜取消在下月冬奥会举行前派遣先遣团队前往韩国，为冬奥会表演作准备的计划。

不过，黄金涨幅受限，因公债收益率在过去一周上涨，受助于预期全球经济数据强劲，将鼓励美国联邦储备理事会(美联储/FED)进一步收紧货币政策。

美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特周四表示，美国联邦储备理事 会(美联储/FED)2018年和2019年应各升息三四次，该看法比其他很多美联 储决策者青睐的升息速度略快。

“基本面状况没有变化，1,200-1,400美元的交易区间依然完好，全球政治紧张局势或加息前景没有明显变化，”香港永丰金融集团研究部主管涂国彬表示。

路透技术分析师王涛称，根据一个小型双顶型态和费波纳奇回档位分析，现货金目标位仍是每盎司1,311美元。

银价上涨0.6%，报每盎司17.03美元。钯金上涨0.5%，报1,104美元，但和黄金一样，这两种金属本周都将录得六周来首个周线下跌。

铂金升1.3%，报每盎司1,013.40美元，此前触及9月以来最高的1,015.20美元，势将连涨第六周。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)