全球金市：金价上涨，因特朗普被调查的报导打压股市下跌

路透班加罗尔6月15日 - 黄金周四盘初小幅上涨，脱离上日触及的三 周低位；因报导称美国总统特朗普因涉嫌妨碍司法，正在接受特别检察官 穆勒的调查，打压亚洲股市下跌。

0107 GMT，现货金上涨0.2%至每盎司1,263.70美元。

美国8月期金跌0.8%至每盎司1,265.90美元。

美联储三个月来二度升息后，现货金周三触及日低1,256.65美元，为5月26日以来最低。

周四美国股指期货下跌且亚洲股市处于守势，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.3%。

华盛顿邮报周三援引匿名官员报导称，美国总统特朗普因涉嫌妨碍司法，正在接受特别检察官穆勒的调查。

美联储周三升息，为三个月来第二次，并宣布将从今年开始缩减所持公债和其它证券规模，表明了对美国经济持续增长和就业市场继续增强的信心。

然而，美国5月消费者物价指数(CPI)意外下降，而零售销售创下16个月来最大降幅，这表明国内需求疲软或制约美联储今年继续加息的能力。

路透调查显示，华尔街大银行将其对美联储何时会宣布开始缩减资产负债表的预期时间最早提前至9月，他们并认为缩表比再次升息的优先级更高。

英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周三与北爱尔兰民主联盟党(DUP)的谈判小有进展，她需要DUP的支持才有望保住首相职位。但在退欧谈判将于近日正式展开之际，对于英国退欧路线的争论越演越烈。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust的黄金持仓量周三下降1.4%至854.87吨。(完) (编译 王丽鑫/王兴亚；审校 龚芳/戴素萍)