全球金市：金价上涨，因美债收益率曲线趋平且美元下跌

路透班加罗尔6月22日 - 金价周四上涨，受助于美元走软，令美国公债收益率曲线为近10年来最平。

0120 GMT，现货金涨0.5%至每盎司1,251.91美元。上日上涨0.3%，为6月6日以来最大单日百分比变化幅度。

美国8月期金涨0.6%至每盎司,253.10美元。

周三时美国公债收益率曲线为近10年来最平，因投资者评估通胀指标 下降的情况下，美国联邦储备理事会(FED/美联储)鹰派政策对经济的影响 。

美元周四在一个月高位下方持稳，整理近期涨势；这波涨势与美联储 今年稍后可能再升息一次相关。

美国5月成屋销售意外增长，达到10年来第三高的月销量水平，库存 长期不足将房价中值推至纪录最高。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周三 其黄金持仓量上升0.04%至853.98吨，周二为853.68吨。

英国央行首席经济学家霍尔丹周三表示，他可能在今年投票支持升息 一次，这暗示央行距离结束10年来持续对英国经济提供紧急支持的做法又 更近了一步。

英国女王伊丽莎白二世周三主持国会开议，宣布未来两年的政府施政 计划，首相特雷莎梅承诺在英国退欧议题上，将更加倾听企业的疑虑。 (完) (编译 王丽鑫/李爽 审校 王兴亚/龚芳)