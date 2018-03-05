全球金市：金价上涨，市场担忧爆发全球贸易战且意大利政局不稳

路透3月5日 - 金价周一走高。对全球爆发贸易战的担忧，以及围绕 意大利选举结果的不确定性，促使投资者追捧这一避险资产。意大利选举 结果可能将成为欧元区新的关切。

0756GMT，现货金涨0.4%至每盎司1,326.76美元。本交易日稍 早，现货金曾触及2月27日最高位1,327.86美元。

美国4月期金涨0.4%至每盎司1,328.20美元。

美元兑日圆连续第四个交易日下跌，在105.37附近交投，但略高于周五低点105.23，此为2016年11月以来最低。

OANDA交易主管Stephen Innes表示，”贸易战若升温，将显著打击美元魅力，对美国债券及股票等资产造成负面冲击，并将使得黄金成为对冲美国财政及政治风险的工具。”

因担心全球贸易战疑虑以及意大利政局不确定性可能危及全球成长前景，亚洲投资人抛售股票转进日圆及黄金避险。

“我认为金价上涨的部分原因，是不确定意大利选举将对欧元区产生什么影响，”山东黄金集团首席分析师Ji Ming表示。

初步计票结果显示，意大利周日的议会选举将产生一个悬峙议会，反建制和极右翼政党支持率大幅上升，把欧元区这个第三大经济推入政治僵局。

若初步预测成真，三大政党阵营都无法单独执政，且组成一个主流温和派政府的希望渺茫，意大利与欧盟的关系前景微妙。

路透技术分析师王涛表示，现货金可能升至每盎司1,332美元，因其已经突破1,325的阻力。

其他贵金属方面，现货银上涨0.4%至每盎司16.55美元。

铂金(白金)涨0.1%至963.24美元，钯金升0.4%至966.40美元。(完) (编译 王颖/张明钧;审校 孙茉莉/艾茂林)