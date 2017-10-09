全球金市：金价上涨，有关朝鲜的担忧再起

路透10月9日 - 金价周一早盘上涨，进一步脱离两个月低位，因人们 对朝鲜(北韩)核武野心的最新担忧提振避险黄金，并打压美元。

0105 GMT，现货金涨0.3%，报每盎司1,278.81美元。上周五曾 跌至8月初以来的的最低水位。

美国12月期金涨0.5%，报每盎司1,281.50美元。

美元兑日圆周一持稳，从上周触及的12周高位回落，因外界重新聚焦 地缘政治风险，担心朝鲜或正准备再次试射导弹。

亚洲股市周一小幅上扬，因经济面消息仍普遍利好全球经济增长，而政治不确定性导致汇市出现一些波动。

朝鲜官方媒体周六报导称，朝鲜领导人金正恩表示核武器是保卫该国主权的“强有力的威慑力量”。数小时前，美国总统特朗普称，对付朝鲜“只有一个办法能奏效”。

媒体周五援引一名刚从朝鲜访问归国的俄罗斯议员报导称，朝鲜正准备试射一枚远程导弹，据信射程可达美国西海岸。

美国9月非农就业岗位减少，为七年来首见，因飓风哈维和伊尔玛让流离失所的工人暂时失业，并推迟了招聘活动，这是飓风损及第三季经济活动的最新迹象。

美国联邦储备理事会(FED/美联储官员周五暗示，他们持续预期美国未来将会逐步升息，认为上月就业人口减少是受到严重飓风季的暂时冲击，重申他们预期通胀将会走强。(完) (编译 王琛/王兴亚；审校 王丽鑫/许娜)