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全球金市：金价上涨，此前叶伦暗示仅将逐步收紧货币政策
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2017年7月13日 / 早上7点48分 / 22 天前

全球金市：金价上涨，此前叶伦暗示仅将逐步收紧货币政策

路透新闻部

1 分钟阅读

    路透班加罗尔7月13日 - 金价周四上涨，因美元走软且美国收益率下
滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦称，该央行仅会逐步
收紧货币政策，此番表态遏制了美联储今年将再升息多于一次的臆测。
    
    INTL FCStone分析师Edward Meir表示，尽管短线而言美元走软对金
价有利，但美国股市续强仍会扯金价后腿。
    
    美联储主席叶伦周三表示，美国经济稳健程度足可以让美联储加息并
开始缩减庞大的资产负债表，不过低通胀和中性利率偏低可能让美联储的
转圜余地缩小。            

    0715 GMT，现货金      涨0.3%至每盎司1,222.71美元。
    
    美国8月黄金期货       涨0.3%至每盎司1,222.10美元。
    
    “我们觉得(近期)黄金抛售、特别是白银抛售有些过头，在逢低买进
者推动下，价格略有回升，”Silver Bullion Pte的创始人Gregor Grege
rsen称。
    
    “但叶伦周三发表国会证词后，金价仅有温和反弹，并没有出现令人
信服的反转，只是有所回升而已，”Geofin Comtrade的研究部负责人Har
eesh V称。
    
    他表示，技术性反弹或推动价格突破200日移动均线附近的1,230美元
，短期内或主要在1,248-1,180美元区域。

    路透技术分析师王涛称，现货金或重返7月10日低点1,204.45美元，
因为其自该水平的反弹或已结束。
    
    “黄金短期的命运现无疑取决于周五公布的美国CPI数据，该数据将
成为影响美元、股市和债市的主要因素，”OANDA的资深市场分析师Jeffr
ey Halley称。
    
    白银      涨0.2%至每盎司15.91美元。
    
    “耐人寻味的是，黄金/白银价格之比越来越接近80，这意味着相对
于金价而言，银价相当便宜，是特别好的一个逢低买进对象，”Gregor称
。
    
    钯金      跌0.2%至每盎司862.00美元。铂金      涨0.1%至每盎司
917.25美元，上日涨1.7%，创6月2日以来最大升幅。(完) (编译 张明钧/孙国玉；审校 王洋/张涛)

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