全球金市：金价上涨，此前叶伦暗示仅将逐步收紧货币政策

路透班加罗尔7月13日 - 金价周四上涨，因美元走软且美国收益率下 滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦称，该央行仅会逐步 收紧货币政策，此番表态遏制了美联储今年将再升息多于一次的臆测。 INTL FCStone分析师Edward Meir表示，尽管短线而言美元走软对金 价有利，但美国股市续强仍会扯金价后腿。 美联储主席叶伦周三表示，美国经济稳健程度足可以让美联储加息并 开始缩减庞大的资产负债表，不过低通胀和中性利率偏低可能让美联储的 转圜余地缩小。 0715 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,222.71美元。 美国8月黄金期货 涨0.3%至每盎司1,222.10美元。 “我们觉得(近期)黄金抛售、特别是白银抛售有些过头，在逢低买进 者推动下，价格略有回升，”Silver Bullion Pte的创始人Gregor Grege rsen称。 “但叶伦周三发表国会证词后，金价仅有温和反弹，并没有出现令人 信服的反转，只是有所回升而已，”Geofin Comtrade的研究部负责人Har eesh V称。 他表示，技术性反弹或推动价格突破200日移动均线附近的1,230美元 ，短期内或主要在1,248-1,180美元区域。 路透技术分析师王涛称，现货金或重返7月10日低点1,204.45美元， 因为其自该水平的反弹或已结束。 “黄金短期的命运现无疑取决于周五公布的美国CPI数据，该数据将 成为影响美元、股市和债市的主要因素，”OANDA的资深市场分析师Jeffr ey Halley称。 白银 涨0.2%至每盎司15.91美元。 “耐人寻味的是，黄金/白银价格之比越来越接近80，这意味着相对 于金价而言，银价相当便宜，是特别好的一个逢低买进对象，”Gregor称 。 钯金 跌0.2%至每盎司862.00美元。铂金 涨0.1%至每盎司 917.25美元，上日涨1.7%，创6月2日以来最大升幅。(完) (编译 张明钧/孙国玉；审校 王洋/张涛)