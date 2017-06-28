全球金市：金价上涨，美国医保改革推迟投票引发股市和美元下滑

路透班加罗尔6月28日 - 金价周三上涨，因美元走势困顿，且股价走跌，之前美国的医疗改革议案投票推迟，而欧洲央行总裁德拉吉暗示该央行或在今年削减刺激措施。

亚洲股市周三下跌，在美国推迟医保改革议案表决后，美股受到重创；欧元上涨，因之前欧洲央行总裁德拉吉暗示，该央行可能在今年削减刺激措施。

德拉吉在葡萄牙举行的一个会议上称，因欧洲经济前景改善，包括近零利率和大规模购债在内的政策工具可以进行调整。

这引发了市场对于欧洲央行可能最早在9月宣布削减刺激措施的预期。

“特朗普在医保方面的困难，潜在地凸显出他在其它没有获得如此般支撑的政策方面，可能会遇到更多的困难，整个共和党在医保一事上看上去是团结一致的，”OANDA资深市场分析师Craig Erlam称。

0817 GMT，现货金涨0.5%至每盎司1,253.68美元。

美国8月期金涨0.6%至每盎司1,253.90美元。

“美元和股市眼下处境不利，不能为金价提供支持，”一位悉尼的交易员称。

其它贵金属方面，现货银涨0.9%至每盎司16.81美元。

铂金涨0.2%至918.65美元，钯金涨0.3%至860.20美元。(完) (编译 王洋/侯雪苹；审校 艾茂林/孙国玉)