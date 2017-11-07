全球金市：金价下滑，亚股上涨并触及10年高点

路透11月7日 - 金价周二盘初小跌，上日上涨近1%。亚洲股市创下10年高点之际，金价走低。

1252GMT，现货金跌0.1%至每盎司1,280.24美元。受地缘政治风险推动，金价周一上涨近1%，创9月25日以来最大单日百分比涨幅。

美国12月期金跌0.1%至每盎司1,280.90美元。

亚股周二触及10年来最高，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数早盘小涨0.3%。

美元周二走软，兑日圆从八个月高位回落；有关美国共和党税改议案能否较快获得通过的不确定性打压美债收益率下滑。

清洗沙特王室成员、大臣和商人的反贪调查行动周一似乎扩大了范围，该国最大的旅游公司之一的创始人被拘留。

美国总统特朗普周二访问韩国将直接置身于朝鲜半岛核武僵局，他的言论可能会进一步加剧与朝鲜领导人金正恩的紧张关系。

纽约联邦储备银行周一证实，其总裁杜德利希望于2018年中退休。他是金融危机期间以及危机结束后最有影响力的货币决策者之一。不到一周前美国总统特朗普刚刚提名了新的美联储主席，杜德利将提前退休的消息令人对美联储的领导层又产生一个疑问。

美国共和党议员周一开始修订税改议案，民主党指出，受欢迎的税收减免被取消，证明该立法是对中产阶层的攻击。

前欧洲央行(ECB)首席经济学家史塔克(Juergen Stark)周一表示，欧洲央行应该放弃其主要通胀目标，并接受稍微放宽一些的目标，因目前的政策基础导致市场扭曲，存在干预正常化的风险。