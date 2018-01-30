全球金市：金价下滑，受美元走强和美债收益率上扬拖累

路透1月30日 - 金价周二连续第二天下跌，触及一周最低，因美元上 涨，且美债收益率(殖利率)上扬。与此同时交易员等待美联储政策会议的 结果，以期寻找有关今年加息情况的线索。

0710GMT，现货金跌0.4%至每盎司1,335.49美元，周一下跌0.7 %。今日稍早金价一度触及1月23日以来的最低1,334.10美元。

美国期金跌0.5%，至每盎司1,335.20美元。

金价本月以来上涨2.5%，主要归因于美元疲弱。美元上周连续第六周录得周线跌幅，周五曾触及三年低点，并且1月可能创2016年3月以来最大月线跌幅。

外界普遍预期美联储将在今日稍晚开始的为期两天的政策会议上维持利率不变。但是，投资者将聚焦于美联储对经济和通胀的评估，寻找货币政策前景的线索。

自美联储上次12月会议以来，金价累计上涨逾8%。

“令人意外的是，金价与实质利率之间的负相关性已经完全脱钩，两者自美联储上次会议以来都上升...我们认为这种脱钩是一种暂时现象，而非机制发生了变化，”瑞银分析师在报告中称。

“本周的美联储会议和美国就业报告很可能成为美国实质利率与金价间负相关性重新建立的催化剂，因为数据可能支持美国继续收紧货币政策。”

美国公债收益率周一急升至逾三年高位，此前欧洲央行官员的讲话巩固了市场预期，即随着经济前景改善，全球主要央行将缩减刺激计划。

在本周美国将密集发布数据之际，债券收益率上升帮助支撑了美元。美元指数涨0.2%至89.513点。

其他贵金属方面，白银下滑0.2%至每盎司17.12美元。

铂金跌逾1%至992.20美元，此前触及1月23日以来低点988美元。

钯金跌0.7%至1,077.97美元，此前跌至1月11日以来最低点1,075.80美元。(完) (编译 王洋/王兴亚；审校 戴素萍/刘秀红)