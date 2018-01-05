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全球金市：金价下滑，因美元在非农就业报告发布后上涨
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January 5, 2018 / 8:06 PM / 更新于 18 hours ago

全球金市：金价下滑，因美元在非农就业报告发布后上涨

1 分钟阅读

    * 黄金势将连续第四周上涨
    * 美国非农就业数据不及预期

    路透纽约/伦敦1月5日 - 黄金周五在震荡交投中下滑，因交投商对本
周升至三个半月高位的涨势锁定利润，且尽管美国12月就业数据弱于预期
，但美元上涨。
    
    1845 GMT，现货金      下跌0.2%，报每盎司1,319.70美元，离开了
周四高位1,325.86美元，但本周周线上涨1.3%。美国2月期金      收涨0
.70美元，或0.05%，报每盎司1,322.30美元。
    
    黄金连涨第四周，为4月以来首见，尽管去年年线上升13%。
    
    美国12月非农就业报告弱于预期。美元短暂下跌，但之后回升，因投
资者预计该报告不会影响美联储在今年进行多次加息，尽管是以循序渐进
的步伐进行加息。
    
    “就业报告令人失望，提振黄金，但平均时薪增幅符合预期，令金价
有所回落，”道明证券商品策略师Ryan McKay说。
    根据路透对CME Group联邦基金利率期货走势的分析，总的来说，交
易商维持对联储今年至少加息两次的预期。
    
    其他贵金属方面，现货银      跌0.1%，报17.22美元，稍早触及六
周最高17.29美元，周线上涨1.6%。
    
    铂金      升0.8%，报967美元，稍早触及三个半月高位969.90美元
，周线上涨4.6%。
        
    钯金      跌0.8%，报1,087.30美元，周四触及纪录高位1,105.70美
元。本周周线升2.5%。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)

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