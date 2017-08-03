全球金市：金价下滑，因美元小涨且投资者转而青睐风险资产

路透8月3日 - 金价周四下跌，因美元从多个月低位小幅走高，且有迹象显示美国经济正在走强，使投资者青睐投资风险资产。

0600 GMT，现货金跌0.3%至每盎司1,262.85美元。

12月美国期金跌0.7%至每盎司1,269.00美元。

“全球市场仍洋溢乐观情绪，美国道指处于纪录高位，”新加坡华侨银行分析师Barnabas Gan称。

“我认为，我们所见到的全球经济力道，尤其是从美国数据反映出的经济情况，以及昨夜非常强劲的股市表现，要比持续的地缘政治担忧对金价的影响大得多。”

民间就业服务机构ADP Employer Services周三表示，美国7月民营雇主新增178,000个就业岗位，低于分析师预期。

“我认为，就此份ADP数据而言，市场实际上更为看重修正后的6月数据，而非7月份数据低于预期，”Gan称。

世界黄金协会(WGC)周四公布报告显示，今年上半年全球黄金需求减少14%，主因交易所上市基金(ETF)大幅减少买入。

路透大宗商品及能源技术分析师王涛认为，现货金可能再度下探每盎司1,258美元的支撑位，跌破则恐向下道支撑1,247美元滑落。

其他贵金属方面，现货银跌0.2%至每盎司16.52美元，前一交易日曾触及6月29日以来最高水准。

现货铂金涨0.5%至每盎司947.40，此前一度涨至6月14日以来最高。现货钯金跌0.2%至每盎司893.45美元，料打破九日连涨局面。(完) (编译 王颖/刘秀红；审校 高琦/于春红)