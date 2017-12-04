全球金市：金价下滑，因美国参议院通过税改案之后美元表现亮丽

路透12月4日 - 金价周一早盘下跌，因美国参议院共和党税改案获得通过，将税改进程进一步向前推动，从而提振美元上涨。

0047GMT，现货金跌0.4%报每盎司1,275美元。

美国期金跌0.3%报1,278.10美元。

美元升至两周高位，美国参议院周末通过税改案提振美元走势，美国股指期货上涨也暗示亚股开盘将走高。

美国参议院周六以微弱多数票通过税改议案，使得共和党人和总统特朗普朝他们的减税目标迈进了一大步。特朗普税改的目标是降低企业和富人税负，同时对普通美国民众的税负做出一系列调整。

11月美国一衡量工厂活动的指标跌幅超过预期，因就业分项指标回落，但数据仍直指制造业状况增强。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)两位决策者周五要求在加息方面保持谨慎，称收益率曲线走平是央行应该缓慢行动的信号。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周五其黄金持仓量增加1.02%至848.11吨，周四为839.55吨。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，截至11月28日当周，对冲基金和基金经理的纽约商品期货交易所(COMEX)黄金和铜合约净多仓增加。(完) (编译 王颖/汪红英；审校 李爽/陈宗琦)