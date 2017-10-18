全球金市：金价下滑，因美联储下任主席可能偏鹰派的臆测带动美元走强

路透10月18日 - 金价周三下滑，因市场臆测美国联邦储备理事会(美联储/FED)下任主席的政策主张可能偏鹰派，这推动美元走强。

知情消息人士周二透露，美国总统特朗普可能在11月初出访亚洲之前公布下任美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席的人选，目前入围的候选人共有五人。

消息人士称，美联储现任主席叶伦是五位候选人之一。叶伦的任期将于2月届满。

0800GMT，现货金下跌0.1%至每盎司1,283.16美元。周二曾触及一周低点1,281.31美元。

美国12月期金下跌0.1%报每盎司1,285美元。

美元小涨，因投资者考虑一位立场偏鹰派的人选担任美国联邦储备理事会(美联储/FED)下任主席的可能性。

据路透对分析师所做调查显示，略过半数受访者认为美联储理事鲍威尔将成为下任联储主席；但多数受访者表示，现任主席叶伦才是最好的人选。

市场普遍认为美联储将在12月进行今年以来的第三次升息。

“考虑到美元走强，金价将面临进一步的风险，但我个人将等着看明日加泰罗尼亚危机如何发展，从中找到金价可能的走向，”FXTM的市场研究副总裁Jameel Ahmad说。

其他贵金属方面，现货银下跌0.2%至每盎司16.96美元，上日曾触及一周低点。

现货铂金(白金)下跌0.7%至每盎司923.99美元，现货钯金涨0.3%至每盎司981.47美元。(完) (编译 侯雪苹/汪红英；审校 高琦/于春红)