全球金市：金价下滑，在美国本周公布重要数据前人气谨慎

路透班加罗尔6月26日 - 金价周一走低，投资者在美国本周公布多项 重要数据前保持谨慎，亚洲股市走强亦令金市承压。

本周美国将公布的数据包括：6月消费者信心指数、5月成屋待完成销 售、原油库存和第一季国内生产总值(GDP)。投资者关注这些数据是否会 呈现可能推后升息预期时间的经济疲弱迹象。

“市场本周谨慎地观望...肯定有人预期数据可能疲弱，以及美联储 会变得更加鸽派，这可能支撑金价，”澳新银行(澳盛银行,ANZ)的分析师 Daniel Hynes表示，“关于通胀方面的任何线索，总会受到关注。”

0908GMT，现货金跌1.25%至每盎司1,240.64美元，此前曾接近上周五触及的一周高位。

8月交割的美国黄金期货跌1.25%至每盎司1,240.7美元。

“我们预计本周黄金不会有太大动作，金价料继续盘整，因油价疲软、美元上涨以及美股走强三大因素共同遏制金价反弹势头，”国际资产控股(INTL FCStone)分析师Edward Meir称。

美联储主席叶伦周二将发表讲话，或为市场提供一些指引，Meir称。

“我认为美联储有可能推迟加息，这或进一步提振金价，”Hynes称。

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust上周五黄金持仓量下降0.35%至851.02吨。

白银基本持平于每盎司16.69美元，铂金基本持平于每盎司925.60美元，钯金上涨1%至每盎司860.50美元。(完) (编译 张涛/孙国玉；审校 李春喜/艾茂林)