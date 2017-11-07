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全球金市：金价下滑，投资者在沙特相关担忧推高金价之后了结获利
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2017年11月7日 / 早上8点23分 / 更新于 1 天前

全球金市：金价下滑，投资者在沙特相关担忧推高金价之后了结获利

1 分钟阅读

路透11月7日 - 金价周二微幅下跌，因上日金价上涨近1%后投资者锁定获利。沙特部分皇室成员及高官受贪腐指控被捕引发担忧，避险买盘推动金价昨日上涨。

0746 GMT，现货金跌0.2%，报每盎司1,278.75美元。周一金价跳涨近1%，录得9月25日以来的最大单日涨幅，并收于100日移动均线上方，这通常被技术性交易员视为看涨信号。

美国12月期金跌0.2%，报每盎司1,279.30美元。

“沙特的事情似乎吓到了全球市场，其它市场也受到了油价的溢出影响 。金价因避险资金流受益...亚洲出现了一些获利了结，”OANDA的资深市场分析师Jeffrey Halley说。

沙特阿拉伯王储穆罕默德(Mohammed bin Salman)通过反贪清洗行动逮捕了多名政治和商界精英，巩固他对权力的掌握。

周一沙特的反贪行动扩大，拘押了一位知名企业家。

“沙特局势值得紧密关注，将可能成为金价的主要推动因素，”INTL FCStone的分析师Edward Meir在报告中写道。

Meir补充指出，特朗普出访韩国有可能在未来几天给金价带来一些支撑。

路透技术分析师王涛称，现货金可能很快结束在每盎司1,263-1,281美元窄幅区间的盘整走势，之后要么进一步反弹至1,299美元，要么朝1,241美元大幅下跌。

白银跌0.6%至每盎司17.12美元。

铂金跌0.9%至每盎司925.99美元。

钯金跌0.3%至每盎司997美元。(完) (编译 王琛/白云; 审校 张涛/于春红)

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