全球金市：金价下滑，美元持稳

路透12月7日 - 金价周四早盘小幅走低，在本周稍早触及的两个月低点附近徘徊，美元企稳。

0053GMT，现货金跌0.1%至每盎司1,262.50美元。周二触及10月6日以来最低点1,260.71美元。

美国期金跌0.1%至1,265.30美元。

美元指数持稳在93.592。美元兑日圆上涨约0.2%至112.46日圆。

美国参议院共和党周三投票赞成同众议院就税改立法举行会议。有初步迹象显示议员们可能会弥合分歧，在12月22日的截止日之前就最终议案达成协议。

美国第三季单位劳工成本数据被大幅下修，连续第二季下滑，暗示通胀可能在一段时间内保持在低位。

加拿大央行周三一如预期维持利率不变，且声明基调谨慎，不过，央行表示在就业市场闲置不断减少以及有通胀压力迹象的背景下，可能需要进一步加息。

英国脱欧事务大臣戴维斯周三表示，英国尚未就退欧给经济带来的影响逐个行业展开分析，称目前还没有这个必要。

世界黄金协会(WGC)周三称，11月全球黄金上市交易基金(ETF)的黄金持有量增加9.1吨至2,357吨，在美元下跌之际，这些净流入全部来自欧洲。

印度11月黄金进口较上年同期下降近一半。(完) (编译 王灿/王颖；审校 龚芳/汪红英)