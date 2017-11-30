全球金市：金价下滑1%，因全球市场强劲带来压力

* 现货金可望月线上涨，为8月来首次

* 黄金交投在12年来最窄月度区间内

* 现货银跌至八周低位16.37美元

路透纽约/伦敦11月30日 - 黄金周四下滑1%，因股市人气高涨和美国经济增长数据强劲，削弱黄金作为避险资产的吸引力，不过黄金仍留守在12年来最窄月度区间内。

白银下滑至八周低点，和其他工业金属一起下跌，交易商表示。

美元持坚，因美国初请失业金人数和消费者支出数据正面，周三出炉的美国第三季经济增长数据强劲也提供支撑。

在1853 GMT，现货金跌0.7%，报每盎司1,274.51美元，稍早触及11月14日来最低1,270.11美元。

金价本月上涨0.3%，但在整个11月都留守在1,265-1,300美元区间内。

美国12月期金收低8.90美元，或0.7%，报1,273.20美元，本月月线上升0.2%。

现货银跌0.7%，至16.41美元，盘中降至10月6日来最低16.30美元。本月势将下跌1.7%。

“白银遭抛售，是工业金属抛售潮的一部份，”Heraeus Precious Metals资深金属交易商John Lawrence表示。

11月全球股市可望录得连续第13个月上涨，但美国科技股下跌，使投资者怀疑记忆中持续时间最长的全球股市牛市行情可能接近尾声了。

“股市的乐观人气处于纪录高位，所以应该会有所回落，这对黄金较为有利，不过，美元走强将抑制任何受上述观点推动的黄金涨势，”ETF Securities策略师Martin Arnold说。

现货钯金跌0.4%，报每盎司1,009.50美元，但可能录得3%的月度涨幅。现货铂金涨0.6%，报941.80美元，月线势将上升3%。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)