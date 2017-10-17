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全球金市：金价下跌，因市场臆测下一任美联储主席政策主张可能更偏鹰派
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2017年10月17日 / 晚上7点14分 / 7 天前

全球金市：金价下跌，因市场臆测下一任美联储主席政策主张可能更偏鹰派

1 分钟阅读

    * 美元上涨，因传闻特朗普可能选择主张鹰派政策的美联储主席
    * 钯金脱离周一触及的逾16年高位

    路透纽约/伦敦10月17日 - 黄金价格周二跌至一周低位，因市场臆测
美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦的最终接班人会主张更积极升
息。
       
    1816 GMT，现货金      下滑0.6%，至每盎司1,286.74美元，盘中跌
至1,281.31美元。
    
    美国12月期金       收低16.80美元，或1.3%，至1,286.20美元，盘
中触及一周低位1,283.20美元。
    
    “下一任美联储主席的不确定性被解读为最终人选将较为鹰派，带动
金市卖压加重，”道明证券商品策略师Ryan McKay说。
    
    彭博周一报导，美国总统特朗普青睐主张鹰派政策的泰勒出任下一届
美联储主席，推动美元上涨，美债收益率攀升。
    
    另外，美国劳工部周二公布，美国9月进口物价较前月上升0.7%，为2
016年6月来最大按月涨幅，推高了市场的通胀预期和美联储收紧货币政策
的可能性。
    
    美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周一表示，美联储可能需要在
12月升息，然后在明年升息三至四次，前提是美国失业率持续下滑且通胀
上升。            
    
    钯金      上涨0.9%，至981.25美元，上日曾触及2001年2月来最高
水准。

    白银      下滑0.8%至每盎司17.04美元，此前触及一周低位16.92美
元。铂金      涨0.3%，报每盎司931.24美元。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)

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