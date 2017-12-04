全球金市：金价下跌，因美国参议院通过税改议案提振美元

路透12月4日 - 金价周一在亚洲盘下跌，因美国参议院通过税改议案，外界预期美国经济将进一步扩张，提振美元上涨。

美国参议院周六以微弱多数票通过税改议案，使得共和党人和总统特朗普朝他们的减税目标迈进了一大步。特朗普税改的目标是降低企业和富人税负，同时对普通美国民众的税负做出一系列调整。

美元周一反弹至两周高位，上周五曾因前国家安全顾问弗林就向FBI撒谎认罪一事而短暂受到冲击。

“金价料对美元走势较为敏感，而后者将受到FBI调查以及任何美国税改相关消息影响，周五还将有重要的美国非农就业数据，”MKS PAMP交易员Sam Laughlin在一份报告中称。

0735GMT，现货金跌0.6%至每盎司1,272.91美元，周五触及1289.50美元高位。

美国期金跌0.5%至每盎司1,275.80美元。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)两位决策者周五要求在加息方面保持谨慎，称收益率曲线走平是央行应该缓慢行动的信号。

路透大宗商品及能源技术分析师王涛称，费波纳奇回档位分析显示，现货金可能跌破每盎司1,272美元的支撑位，下探下一支撑位1,263.35美元。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，截至11月28日当周，对冲基金和基金经理的纽约商品期货交易所(COMEX)黄金和铜合约净多仓增加。

其他贵金属方面，现货银下滑0.7%至每盎司16.32美元；现货铂金跌0.4%至每盎司933.50美元；现货钯金基本持平于1,019.40美元。(完) (编译 王琛/刘秀红；审校 白云/孙茉莉)