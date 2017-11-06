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全球金市：金价下跌，因美国数据表现乐观带动美元走强
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2017年11月6日 / 凌晨1点32分 / 2 天前

全球金市：金价下跌，因美国数据表现乐观带动美元走强

1 分钟阅读

路透11月6日 - 金价周一盘初小跌，原因是美国经济数据表现乐观，强化美国联邦储备理事会(美联储/FED)进一步升息的可能性，进而带动美元走强。

0107GMT，现货金跌0.2%至每盎司1,267.01美元，上周五则跌0.5%并触及一周低点1,265.16美元。

美国12月期金跌0.1%至每盎司1,267.70美元。

亚洲股市周一在十年高点附近徘徊，美元指数接近三个半月高点。

美国总统特朗普周日抵达日本后就朝鲜问题发表强硬言论，称美国及其盟友准备捍卫自由，独裁者不应该低估美国的决心。

美国10月非农就业岗位增速加快，9月就业增长因飓风来袭放缓，不过薪资增长年率回落至一年半多低点，暗示通胀率将持续温和。

上周印度和中国的实货黄金需求低迷。新加坡的需求持稳，但预计未来几周印度的婚礼高峰季将带来新的黄金需求。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD称，周五其黄金持仓量下降0.03%至845.75吨。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，截至10月31日当周对冲基金和资产管理公司连续第七周减持其COMEX期金净多仓。(完) (编译 侯雪苹/王灿；审校 许娜/李婷仪)

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