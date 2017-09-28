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全球金市：金价从一个月低位反弹，钯价自2001年以来首次超出铂价
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2017年9月28日 / 凌晨2点16分 / 23 天内

全球金市：金价从一个月低位反弹，钯价自2001年以来首次超出铂价

1 分钟阅读

路透9月28日 - 金价周四上涨，之前曾因美国今年将再度升息的预期而跌至一个月低点；铂金价格自2001年以来首次低于钯金，主因对柴油车的需求减弱。

0127 GMT，现货金上涨0.3%至每盎司1,284.36美元，盘中曾再度触及上日低点1,280.72美元，后者也是8月25日以来最低水准。

美国期金下跌0.1%至每盎司1,287.00美元。

现货钯金与现货铂金周三达到平价，这是2001年以来的首次，这两种资产的需求预期出现背离。

铂金在柴油车上的使用较多，而柴油车自2015年大众爆出排放门丑闻后不再受到青睐。钯金则因汽油发动机得势，以及对混合动力车增长的预期而受益，混合动力一般是使用汽油的。

美国总统特朗普周三提出美国三十年来幅度最大的税改计划，提议对多数美国人减税，但该提议也招致批评，认为该计划有利富人和企业，且可能导致财政赤字增加数万亿美元。

美元指数周三涨至一个月高位。

美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周三称，美国联邦储备理事会(美联储/FED)不需要很快就升息，因为今年美国经济增长率不会明显高于2%，而且通胀可能将保持在较低水平。(完) (编译 汪红英/王颖；审校 龚芳/王兴亚)

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