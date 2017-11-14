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全球金市：金价从一周低位回升，因美元下跌
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2017年11月14日 / 晚上7点46分 / 更新于 1 天前

全球金市：金价从一周低位回升，因美元下跌

1 分钟阅读

    * 金价转升，此前美元受生产者物价指数拖累下跌
    * 投机客八周来首次增持COMEX黄金多头头寸
    * 钯金触10月31日以来最低

    路透纽约/伦敦11月14日 - 金价周二小幅上涨，因美元下跌，股市疲
弱，扶助黄金从早盘触及的一周低位回升，交易员称，美国税改议案的不
确定刺激了一些避险黄金买盘。
    
    美元兑一篮子货币下跌。美元走低令黄金对其它货币持有者来说更便
宜。
    
    1850 GMT，现货金      涨0.34%，报每盎司1,281.94美元，从稍早
触及的一周低位1,270.56美元反弹。美国12月期金       收高4美元，或
0.3%，报每盎司1,282.90美元。
 
    “股市整体疲弱，投资更加多元化，资金进入黄金等避险资产，”RJ
O Futures高级市场策略师Dan Hussey称，金价短期目标是1,350美元。
    
    美国股市走低，因通用电气连续第二天大跌，油价疲弱也拖累能源股
下挫。
    
    对共和党减税议案和经济应对进一步升息能力的担忧，打击了对风险
资产的兴致，提振了黄金作为避险资产的吸引力，交易员称。
    
    美国商品期货交易委员会数据显示，在截至11月7日当周，对冲基金
和货币经理增持COMEX黄金多头头寸，增加7,027口，至173,562口。
    
    这是投机客八周来首次增持COMEX黄金多头头寸。
    
    其它贵金属，现货银      涨0.1%，报每盎司17.05美元，现货铂金
XPT=跌0.5%，报927美元，现货钯金      跌0.48%，报985美元，从稍早
触及的两周低位974.97美元回升。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)

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