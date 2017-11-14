全球金市：金价从一周低位回升，因美元下跌

* 金价转升，此前美元受生产者物价指数拖累下跌 * 投机客八周来首次增持COMEX黄金多头头寸 * 钯金触10月31日以来最低 路透纽约/伦敦11月14日 - 金价周二小幅上涨，因美元下跌，股市疲 弱，扶助黄金从早盘触及的一周低位回升，交易员称，美国税改议案的不 确定刺激了一些避险黄金买盘。 美元兑一篮子货币下跌。美元走低令黄金对其它货币持有者来说更便 宜。 1850 GMT，现货金 涨0.34%，报每盎司1,281.94美元，从稍早 触及的一周低位1,270.56美元反弹。美国12月期金 收高4美元，或 0.3%，报每盎司1,282.90美元。 “股市整体疲弱，投资更加多元化，资金进入黄金等避险资产，”RJ O Futures高级市场策略师Dan Hussey称，金价短期目标是1,350美元。 美国股市走低，因通用电气连续第二天大跌，油价疲弱也拖累能源股 下挫。 对共和党减税议案和经济应对进一步升息能力的担忧，打击了对风险 资产的兴致，提振了黄金作为避险资产的吸引力，交易员称。 美国商品期货交易委员会数据显示，在截至11月7日当周，对冲基金 和货币经理增持COMEX黄金多头头寸，增加7,027口，至173,562口。 这是投机客八周来首次增持COMEX黄金多头头寸。 其它贵金属，现货银 涨0.1%，报每盎司17.05美元，现货铂金 XPT=跌0.5%，报927美元，现货钯金 跌0.48%，报985美元，从稍早 触及的两周低位974.97美元回升。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)