全球金市：金价从三个半月峰值回落，因美元走高

* 美联储在美国东岸时间下午2时公布了12月会议记录 * 技术面显示黄金涨势过度－分析师 * 钯金从周二触及的纪录高位下滑 路透1月3日 - 金价周三从稍早触及的三个半月高位回落，势将录得 近三周以来首日下跌，因美元上涨，向以美元计价的黄金施压。 美元在12月底走低推动黄金大幅攀升，导致投资者担忧黄金可能超买 。 在美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布会议记录后，美元扩大涨幅 。 1844 GMT，现货金 跌0.1%，报每盎司1,316.36美元，低于稍早 触及的1,321.33美元。美国2月期金 收高2.40美元，或0.2%，报每 盎司1,318.50美元。 “今日黄金下跌，因为美元和股市上涨，令金价过去几个交易日的涨 势暂竭，”RJO Futures资深市场分析师Bob Haberkorn称。 在强劲的美国制造业和建筑支出数据公布后，美元反弹，结束三周连 跌的势态。 美国股市指标标普500指数周三历史上首次升穿2,700点大关，其他主 要股指也触及盘中纪录高位，因科技股攀升，且有迹象显示美国和其他国 家经济增长强劲。 现货金的14日强弱相对指标(RSI)周二触及75，为2017年9月以来最高 。技术分析师表示，RSI在70以上显示超买，可能预示价格将会修正。 其他贵金属方面，钯金 跌0.6%，至1,085.74 美元，周二触及 纪录高位1,096.50美元。 现货银 涨0.1%，报17.20美元，此前触及六周高位17.24美元。 铂金 上扬1.8%，报每盎司960.10美元，此前触及9月19日来最高960 .70美元。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)