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全球金市：金价从三周高位回落，钯金触及2001年峰值后回落
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2017年10月16日 / 晚上7点22分 / 8 天内

全球金市：金价从三周高位回落，钯金触及2001年峰值后回落

1 分钟阅读

    * 钯金触及2001年2月来最高
    * 白银触及四周高位

    路透纽约/伦敦10月16日 - 金价周一遭遇获利了结由升转跌，此前黄
金延续涨势，升穿1,300美元关口至三周高位，因伊朗和朝鲜的紧张局势
持续和近期美国经济数据疲弱。
    
    钯金升穿1,000美元至2001年初来最高水准，受助于中国汽车销售强
劲，之后回落。
    
    1835 GMT，现货金      下跌0.6%，至每盎司1,296.51美元。美国12
月期金       收低0.1%,至每盎司1,303美元。
    
    现货金自10月6日触及两个月低位1,260.16美元后反弹，因担忧朝鲜
局势和美元下跌。
    
    “你看到金市出现一些获利了结，”RJO Futures资深市场策略师Bob
 Haberkorn说。

    “投资者不愿意过于冒险，因为有一些地缘政治风险。”
    
    全球股市上涨，因为中国数据良好。美元指数攀升，此前美国在周五
公布的通胀数据令人失望。
    
    OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley在报告中称，包括伊朗及朝鲜(
北韩)紧张情势在内的地缘政治风险在本周可能持续。
   
    “这都使得本周黄金避险魅力不减。”Halley说道。
    
    现货钯金      下跌1.6%，报每盎司972.10美元，稍早触及2001年2
月来最高1,010.50美元。
    
    一些投资者对9月6日钯金升穿1,000美元保持谨慎，因担忧全球汽车
销售。
    
    但这担忧暂时放在一边，因上周公布数据显示中国9月汽车销售增长5
.7%。
        
    现货银      跌0.7%，报每盎司17.23美元，盘中稍早一度触及9月中
以来最高17.46美元。现货铂金      下滑1.1%，报每盎司932.80美元。(
完) (编译 利棣儿；审校  李军)

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