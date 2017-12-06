全球金市：金价从两个月低点回升，因美元走弱

路透12月6日 - 金价周三从两个月低点小升，因对美国税改计划进展的担忧拖累美元走弱。

0803 GMT时，现货金上涨0.2%至每盎司1,268.84美元，前一日曾触及10月6日以来最低。

美国期金上涨0.5%至每盎司1,271.10美元。

美元周三下滑，因对美国政府可能停摆的担忧抵消了围绕税改议案取得进展的乐观情绪。

美国众议院周一投票决定与参议院就税改立法进行协商，距离达成最终议案又进一步。

“纯从技术面来看，黄金呈区间走势。我们认为美元强势不会持久，”瑞银财富管理驻香港的Dominic Schnider称。

“短期内金价承压，因市场押注美联储明年行动略微增多，而且全球经济趋势向上，企业获利良好，黄金等避险资产的价值正在消退，”他称。

“我们认为特朗普的税改不会对经济产生长期提振，也不会改变我们对明年升息两次的预期。”Schnider称。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周二其黄金持仓量减少0.17%至845.47吨，周一为846.93吨。

其他贵金属中，现货银几乎持平于16.10美元。

铂金跌0.1%至914.60美元，钯金涨0.4%至986.80美元。(完) (编译 王洋/于春红; 审校 艾茂林/高琦)