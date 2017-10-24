全球金市：金价从两周多低位微幅回升，因美元走软

路透10月24日 - 金价周二小幅上涨，从上日触及的两周多低位回升 ，因美元微幅走贬。

0043 GMT，现货金涨0.1%，报每盎司1,283.36美元。上日触及 10月6日以来最低位1,271.86美元。

美国12月期金涨0.3%，报每盎司1,284.80美元。

美元指数小跌0.1%报93.788。美元兑日圆小跌0.1%至113.35，脱离上日触及的逾三个月高点。

白宫一名高级官员周一表示，美国总统特朗普下月访问中国时，将进一步加强争取中国支持以遏制朝鲜(北韩)的策略，敦促中国国家主席习近平遵守向朝鲜施压的承诺。

美国总统特朗普周一排除了通过限制一项广受欢迎的延税退休金储蓄计划、以支持其全面减税政策的可能性；他还就针对最富有美国人增设最高档所得税率提出了质疑。

美国总统特朗普表示他“非常，非常接近”对美联储主席人选做出决定。

据路透对分析师所做调查显示，美联储12月料将再度升息，明年将两度加息；分析师如今担忧联储或将放缓政策收紧步伐，因预期通胀仍将低迷。

英国央行副总裁康利夫在一份威尔士报纸周一刊登的采访中称，升息是一个“开放性问题”，因而再度引起有关他下周是否会支持升息的怀疑。

西班牙加泰罗尼亚方面周一表示，相信包括警察在内的所有地方官员都将反对中央政府将该地区收归直辖的企图。这场纷争正引起欧洲盟国的担忧。(完) (编译 王琛/龚芳; 审校 张荻/许娜)