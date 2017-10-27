全球金市：金价几无变动，稍早曾触及近三周点

路透10月27日 - 金价周五在窄幅区间内波动，稍早时曾触及近三周低点，因在欧洲央行延长其购债计划后，美元兑欧元上涨。

0543 GMT，现货金几近持平，报每盎司1,266.81美元，盘中一度触及10月6日以来最低1,265.08美元。本周周线有望上涨约1%。

美国12月期金跌0.2%至每盎司1,267.50美元。

“无论从基本面还是技术面看，看起来我们会自此略微下行，”INTL FCStone分析师Edward Meir表示。

“金价下一道支撑在10月6日低点，如果跌破该支撑，则接下来的支撑在1,257美元左右。关键支撑在1,262.80美元附近，一旦跌破可能触发更多基金卖盘。”

路透技术分析师王涛称，现货金已跌破1,271-1,268美元支撑区，可能重返10月6日低点每盎司1,260.16美元。

分析师指出，美联储下任主席人选即将决定，可能也是影响金价走势的一个重要因素。

周四公布的路透调查显示，随着美国利率上升，金价2018年可能将再度持平；钯金需加把劲才有望在近期所及的16年高点每盎司1,000美元上方持盈保泰。

现货银近持平报每盎司16.74美元，现货铂金跌0.6%报911.74美元，现货钯金下滑0.2%报每盎司967.00美元。这三种贵金属周线或均下跌。(完) (编译 汪红英/李爽 审校 白云/张若琪)