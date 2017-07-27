全球金市：金价升至六周高位，因美联储声明推动美元下跌

路透班加罗尔7月27日 - 金价周四连续第二天上涨并触及六周高位，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以缓慢步伐收紧货币政策后，美元降至13个月低位。

美联储周三结束为期两天的政策会议，决定维持利率不变，称预计“相对短期内”将开始缩减所持巨量公债。

美元下跌对以美元计价的黄金有利，因为这样一来，持有其他货币的投资者购买黄金会变得便宜。

“我们认为金价已经有所转弯，目前可能准备再探近期高位，”INTL FCStone分析师Edward Meir称。

“鉴于美联储目前可能至少年底前都按兵不动，而且美债收益率在下滑，短期内应构成利好，推动金价上行，”Meir称。

0630GMT，现货金涨0.2%至每盎司1,262.78美元，盘中曾触及6月15日日最高水准1,264.90美元。

美国8月期金涨1.1%至每盎司1,262.50美元。

路透大宗商品及能源技术分析师王涛称，现货金可能升破每盎司1,264美元的阻力位，并进一步涨至下一道阻力位1,271。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周三其黄金持仓量减少0.63%至795.42吨，周二为800.45吨。

其他贵金属方面，现货银涨0.5%至每盎司16.70美元，盘中一度触及6月29日以来最高。

现货铂金跌0.1%至每盎司928.00美元；现货钯金涨0.3%至每盎司868.00美元。(完) (编译 徐文焰/刘秀红；审校 艾茂林/汪红英)