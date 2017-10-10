全球金市：金价升至逾一周最高位，但美元持坚抑制涨势

路透10月10日 - 金价周二微幅攀升至逾一周最高水位，但涨势受抑，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年再度升息的预期提振美元持坚。 0127 GMT，现货金 小涨0.2%，报每盎司1,286.42美元，触及9月29日以来最高位。 美国12月期金 上扬0.3%，报每盎司1,288.90美元。 美元周二持稳，隔夜小幅脱离10周高位，投资者预期美国经济前景改善或促使美联储在年内再度升息。 亚洲股市周二上涨，未收美股温和下跌影响。 欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)周一表示，欧洲 央行应从明年开始减少资产购买，并以最终结束购债计划为目标。 周一公布的调查显示，10月欧元区投资者信心指数上升幅度高于预期 ，触及10年高点。这是自两周前德国举行大选以来的首个信心指数。 德国政府官员周一表示，国际货币基金组织(IMF)本周可能会上调全 球经济增长预估，这意味着现在正是决策者缩减超宽松货币刺激政策的时 机。 德国8月工业生产好于预期，创出逾六年来的最大月度增幅，进一步 预示德国经济第三季料录得强劲增长。 中国9月财新服务业PMI降至近两年低位，综合了制造业和服务业的指 数亦下滑至三个月低点，显示中国经济增长可能在四季度面临一定压力。 (完) (编译 王琛/李爽 审校 王兴亚/郑茵)