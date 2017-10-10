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全球金市：金价升至逾一周最高位，但美元持坚抑制涨势
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#亚洲
2017年10月10日 / 凌晨1点50分 / 11 天内

全球金市：金价升至逾一周最高位，但美元持坚抑制涨势

1 分钟阅读

    路透10月10日 - 金价周二微幅攀升至逾一周最高水位，但涨势受抑，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年再度升息的预期提振美元持坚。
    
    0127 GMT，现货金      小涨0.2%，报每盎司1,286.42美元，触及9月29日以来最高位。
    
    美国12月期金       上扬0.3%，报每盎司1,288.90美元。
    
    美元周二持稳，隔夜小幅脱离10周高位，投资者预期美国经济前景改善或促使美联储在年内再度升息。

    亚洲股市周二上涨，未收美股温和下跌影响。
    
    欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)周一表示，欧洲
央行应从明年开始减少资产购买，并以最终结束购债计划为目标。            
    
    周一公布的调查显示，10月欧元区投资者信心指数上升幅度高于预期
，触及10年高点。这是自两周前德国举行大选以来的首个信心指数。            
    
    德国政府官员周一表示，国际货币基金组织(IMF)本周可能会上调全
球经济增长预估，这意味着现在正是决策者缩减超宽松货币刺激政策的时
机。
    
    德国8月工业生产好于预期，创出逾六年来的最大月度增幅，进一步
预示德国经济第三季料录得强劲增长。            
    
    中国9月财新服务业PMI降至近两年低位，综合了制造业和服务业的指
数亦下滑至三个月低点，显示中国经济增长可能在四季度面临一定压力。
            (完) (编译 王琛/李爽  审校 王兴亚/郑茵)

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