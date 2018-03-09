全球金市：金价受美元上涨影响下跌，市场期待朝鲜半岛紧张情势和缓

路透3月9日 - 金价周五连续第三个交易日下跌，受美元涨势影响；美元兑日圆上涨，因外界期待美国和朝鲜(北韩)的紧张关系可望和缓；今日稍晚美国将公布重要的非农就业数据。

美国总统特朗普表示，正在准备与朝鲜领导人金正的会面。这将是双方首次面对面，可能成为朝核危机取得重大突破的标志。

一名驻香港的交易商表示，”金正恩可能坐上谈判桌，我们正见到市场对此的反应，就是这刺激风险交易，同时让避险资产面临压力。”

0737GMT，现货金跌0.3%至每盎司1,318.06美元，势将连续第三周录得周线跌幅。美国期金跌0.2%至每盎司1,319美元。

“我们温和看空黄金价格，预计收益率上升的环境构成阻力，”法国兴业银行(Societe Generale)分析师团队在报告中写道。

“虽然如此，但我们认为美国2018年升息的影响已经被市场消化，而上市交易基金(ETF)持仓近来非常稳定，”分析师们称，并补充称预计金价六个月后来到1,275美元。

路透技术分析师王涛称，在跌破支撑位1,317美元后，现货金可能进一步跌入每盎司1,307-1,312美元区间。

投资者等候周五稍晚将公布的美国就业报告，包括非农就业数据和平均时薪。

其他贵金属方面，现货银下滑0.3%至每盎司16.45美元。

铂金(白金)下滑0.1%至951.00美元，钯金跌0.44%至972.20美元。(完) (编译/审校 张明钧/艾茂林/于春红)