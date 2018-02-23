全球金市：金价受美元走强影响下滑，料录得两个半月来最大单周跌幅

路透2月23日 - 金价周五下滑，因美元走强。黄金本周可能录得两个半月来最大单周跌幅。

0127GMT，现货金跌0.2%至每盎司1,329.16美元。上日金价上涨0.6%，创2月14日以来最大单日涨幅。

但金价可能录得2017年12月8日以来最大单周跌幅。

美国期金跌0.2%至1,330.9美元。

美元指数涨0.1%报89.809。

美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)周四表示，美国2018年升息三次是一个“合理的”基本预期，但如果经济数据强于预期，则可能改变这点。

美债价格周四缩小涨幅，此前美国政府标售新的七年期公债，需求 较为疲软，这是本周2,580亿美元公债标售的最后一批。

上周美国初请失业金人数接近45年低点，显示2月就业增长强劲，经济势头稳健。

日本1月核心消费者物价指数(CPI)较上年同期涨幅持平于上月，表明经济转强尚未促使企业提价。这是决策层在实施多年大规模刺激举措后仍未能克服的挑战。

欧洲央行周四发布的会议记录显示，决策者在上月会议上拒绝对政策沟通做出哪怕是象征性的调整，称考虑到通胀疲弱，目前暗示政策正常化仍为时过早。(完) (编译 杜明霞/张涛；审校 许娜/汪红英)